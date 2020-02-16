Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.
AA'nın haberine göre, açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan ABD Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı üs yakınına füzelerin düştüğünü doğruladı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
- UHM Başkanı Serrac: Halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik
- Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!
- İnsanlık düşmanı Esed’ın ordusu gözünü çadır kamplara dikti! Sivilleri öldürmeye başladı
- İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi
- Burundi'de 6 toplu mezardan 6 binden fazla ceset çıktı