24 Eylül 2019 Salı 09:53:11 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 09:53:47
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldı.
Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının, araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.
(AA)
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