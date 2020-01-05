05 Ocak 2020 Pazar 23:19:08 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 23:21:11
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.
1 füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.
(AA)
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