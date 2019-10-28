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28 Ekim 2019 Pazartesi 07:54:52 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:10

Bağdadi operasyonuna DEAŞ tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi Kayla Muller'in adı verildi

Amerikan ordusu, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun adını, 2013 yılında DEAŞ tarafından kaçırılan ve Bağdadi'yle zorla evlendirilen 2015'te de bir hava saldırısında ölen Amerikalı insani yardım görevlisi Kayla Muller'e atfetti.

Bağdadi operasyonuna DEAŞ tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi Kayla Muller'in adı verildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, operasyona 'Kayla Mueller' adının konduğunu açıkladı.

Arizonalı bir insan hakları savunucusu ve insani yardım görevlisi olan Kayla Mueller, Aralık 2012'de Türkiye sınırında Suriyeli sığınmacılara yardım eden bir kuruluşta çalışmaya başlamıştı.

Ağustos 2013'te, Suriyeli erkek arkadaşıyla birlikte Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Halep'teki bir hastanesine ekipman yerleştirmeye gitmişti. Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Suriye'nin uluslararası yardım kuruluşu çalışanları için güvenli olmadığına ve Mueller'in seyahati konusunda kendilerine bilgi vermediğine dikkat çekmiş, örgütün çalışanları Türkiye'ye dönebilmesi için Mueller'i ertesi sabah bir otobüs durağına bırakmaya çalışmıştı.

Araç bu sırada DEAŞ tarafından pusuya düşürülürken, Mueller ve yanındaki Suriyeli kişi rehin alındı. DEAŞ militanları Suriyeli erkeği sonradan serbest bıraksa da, 26 yaşındaki Mueller bırakılmadı. Amerikan ordusunun ve ailesinin onu kurtarma yönündeki bir dizi girişimi sonuçsuz kaldı; 2015 yılında da Mueller'in zorla Bağdadi ile evlendirildiği, DEAŞ liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Şubat 2015'te, Mueller'in Rakka'ya Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. DEAŞ, 18 ay rehin tuttuğu Mueller'in burada öldüğüne dair fotoğrafları ailesine e-posta yoluyla ulaştırdı. Mueller'in yaşamını yitirdiği, Amerikan istihbaratı tarafından da teyit edildi.

 

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