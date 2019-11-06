Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı

Irak ve Suriye'ye yayılan geniş bir alanda sözde halifelik ilan eden ve dünyanın birçok ülkesine yaptıkları terör eylemleri ile korku saçan DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi kaçak olarak yaşadığı son aylarını panik içinde, ihanete uğramaktan korkarak ve kılık değiştirerek, yeraltında gizlenerek geçerdi.

DEAŞ'ın ele geçirdiği toprakları tamamen terk ederek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde El Kaide'ye bağlı rakip grubun kontrolündeki topraklarda saklanmaya başladı. Bağdadi 26 Ekim tarihinde ABD özel birlikleri tarafından düzenlenen baskında, kendini patlatarak öldürdü.

BAĞDADİ'NİN KÖLESİ OLAN YEZİDİ KIZ ANLATTI

Bağdadi'nin aylarca kölesi olan ve gittiği her yere yanında götürdüğü Yezidi genç kız Associated Press haber ajansına Bağdadi'nin bu seyahatlerini sayıları yediyi geçmeyen en yakın adamlarıyla birlikte yaptığını anlattı. Bağdadi aylar öncesi yetkilerini üst düzey yardımcısına devretmişti.

ABD askerlerinin mayıs ayında yaptığı baskınla serbest kalan Yezidi kız Bağdadi'nin ilk kez 2017'de İdlib'e kaçmaya çalışmaya çalıştığını fakat konvoyun ana yollardan birinde ilerlediği sırada, saldırı korkusu ile geri döndüğünü söyledi. Genç kız, bir hafta boyunca Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Hacin kasabasından saklandıktan sonra Suriye'nin DEAŞ'ın elindeki topraklarından sınır kasabası Daşişa'ya geçtiklerini belirtti.

2018 YILINDA KÖLE OLARAK VERİLDİ

Genç kız burada dört ay boyunca Bağdadi'nin yardımcılarından olan kayınpederinin evinde kaldı. Genç kız Bağdadi'nin sık sık uğrayarak kendisine tecavüz ettiğini ve kendisini dövdüğünü anlattı. Bağdadi'nin sık sık uğrayarak kendisini tecavüz ettiğini ve dövdüğünü anlatan Yezidi kızı, Bağdadi'nin yalnızca geceleri, spor ayakkabı giyerek ve yüzünü örterek seyahat etiğini anlattı ve Bağdadi'nin yanında güvenlik amacı ile en az yedi korumanın bulunduğunu söyledi.

2018 yılında başka bir adama köle olarak verilen genç kız bu kişi tarafından Daşişa'dan çıkartıldı. Bağdadi'yi en son burada gördüğünü belirten Yezidi kız, DEAŞ liderinin arkasından kendisine hediye olarak mücevher gönderdiğini söyledi.

(Ahaber)