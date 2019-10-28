Bağdadi ile ilgili Suriye'den bomba iddia!

El Derzi, 20. yüzyılda ortaya çıkan cihatçı hareketlerin büyük kısmının ABD’nin gündemine uyduğunu söyledi.

DAEŞ’in son eylemlerinin, örgütün yapısını değiştirmeye çalıştığını anlatan El Derzi, "Bunun için de adını değiştirmek yetmez, Bağdadi’yi siyasi arenadan silmek gerekiyor. Daha önce Usame Bin Ladin’in kaybolduğu ve Amerikalıların, onun cesedinden denize atarak kurtulduklarını iddia ettiği gibi. Hemen yaşananlara ve gerçekliğine ilişkin sayısız soru işareti oluşuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı duyurunun, 'ABD'nin başka gruplarla ilişkilerinde yeni bir aşamayı' simgelediğini dile getiren El Derzi, "Şimdi onların yeni adı, yeni yönetimi olacak ama işlevi, yeni görünse de Washington’un uluslararası dengede değişikliklere ve öncelikle Rusya ve Çin’e dayanan yeni dünya düzeninin oluşumuna izin vermeme aracı olarak kalacak" yorumunda bulundu.

'ÇÜNKÜ O ONLARIN ÇOCUĞU'

Bu yüzden ABD’nin, Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair açıklamalarının gerçekliğine güvenemeyeceklerini kaydeden Suriyeli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü o, onların çocuğu. Eğer ondan kurtulmuşlarsa bu, ABD politikası için sıradan bir uygulama, onların ne müttefiki ne dostu var. Ama onu bir yerlere saklamış da olabilirler, yani o gizli bir yerlerde yeni bir hayata başlamış olabilir."

Her halükarda ABD’nin amaçlarını hayata geçirme fırsatını yakaladığını belirten uzman, "Bağdadi’nin öldürüldüğü kozunu, Trump’ın başarılarından biri olarak kullanmak. Trump bunu, yenilme tehlikesi olan başkanlık seçimleri sırasında kullanacak" dedi.