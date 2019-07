BAE'nin Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş: Yemen’deki askeri rolümüzle gurur duyuyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ABD basını için bir makale kaleme alarak, “Yemen’deki askeri rolümüzle gurur duyuyoruz” diye seslendi. Washington Post gazetesinde yer alan makalede, “Zafer kolay olmadı, barış da kolay olmayacak. Fakat şimdi siyasi sürece hız vermenin zamanıdır. Yemen’deki taraflar, bu girişimi, çatışmalara son verecek yeni bir hareket gücü olarak görmelidir.” ifadelerine yer verildi.

Yemen’deki “İran etkisini kırdıklarını” açıklayan Enver Gargaş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin savaşa müdahil olmaması durumunda, İran’ın ülkede bir vekalet savaşını daim kılmış olacağını öne sürdü.



İran tarafından “eğitilmiş, teçhizatlandırılmış ve cesaretlendirilmiş” Husilerin, devlet dışı bir aktör olarak son derece donanımlı silahlara sahip olduğunu yazan Gargaş, bunlar arasında silahlı İHA’lar, balistik füzeler ve telsiz kontrollü el yapımı patlayıcılar bulunduğunu belirtti. Ne BAE’nin ne de diğer koalisyon üyesi ülkelerin Yemen’i terk ettiğinin altını çizen Enver Gargaş, “Farklı bir şekilde operasyonlarımızı yürüteceğimiz dönemde, Yemen’deki askeri varlığımızı da muhafaza edeceğiz.” sözlerini kullandı.



ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Dört yıllık savaş sürecinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler ve hükûmet güçleri arasında gerçekleşen çatışmalarda 91 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar, Silahlı Çatışma Yer ve Olay Veri Projesi (ACLED) adlı kuruluşun Haziran 2019’da yayımladığı rapora yansıdı. Doğrudan sivilleri hedef alan 4 bin 500 saldırıda 11 bin 700 sivil can kaybı oluştuğu belirtilirken, bunların 8 bininin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu yaşandığı ifade edildi.



KOALİSYONDA ÇATLAK MI OLUŞTU?



Suudi Arabistan ile yakın ilişkileri sahip olan BAE’nin, kritik dış politika konularında Riyad yönetimiyle arasına mesafe koymaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Küresel çapta güvenlik meselelerini takip eden ABD merkezli The Soufan Center, Abu Dabi yönetiminin Yemen’deki askerî varlığını sonlandırma kararı aldığını iddia etmişti. Söz konusu yazıda, “Dört yılın ardından BAE’nin kendisini yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne, hastalıklara ve kıtlığa sebep olan savaştan ayrıştırmak istediği” bildirilmişti.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki ilişkinin her dönem ortak çıkar ilişkisine dayandığı ifade edilen haberde, “Yemen konusunun artık bu anlamda ortak amaca hizmet etmediği” belirtilmişti.

(Haber7)