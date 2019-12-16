  • Bist 100
    111126
  • Dolar
    5,8506
  • Euro
    6,5204
  • Altın
    277,8830
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yanal çare olamadı Yanal çare olamadı
'Galatasaray güneş gibidir' 'Galatasaray güneş gibidir'
Kartal’da büyük gol krizi Kartal’da büyük gol krizi
'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz' 'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz'
Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın
ABD Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı ABD Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı
CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı
TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi 'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi
Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan
Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor
BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı! Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı!
Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım
Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi
Ferhat Göçer'den cezaevinde klip Ferhat Göçer'den cezaevinde klip
Naz Elmas muradına erdi Naz Elmas muradına erdi
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık
Göksel'den örnek davranış Göksel'den örnek davranış
18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi TBMM'de 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi TBMM'de
Gülşen'den yeni albüm yolda Gülşen'den yeni albüm yolda
Ünal Karaman: İkinci golü bulamamak üzücüydü Ünal Karaman: İkinci golü bulamamak üzücüydü
Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 23:19:13 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:54:50

BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu

BAE adına ABD'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı ortaya çıktı. 7 Kasım'da iki senatöre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçiliği adına gönderdiği mailden; "BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor. ABD, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz" ifadeleri yer aldığı belirlendi.

Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, Türkiye'ye Suriye'deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD'li iki senatöre bir mail gönderdi.

Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere BAE'nin Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi.

BAE'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı vurgulanan mailde, "BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor." ifadesine yer verilmesi dikkati çekti.

KATAR HEDEF GÖSTERİLDİ

Mailde, BAE'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınarken, Katar'ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye'ye desteğini arttırdığı kaydedildi.

Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, "ABD, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM TASARISI

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, geçen hafta Türkiye'ye, Rusya'dan S400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ