  • Bist 100
    101816
  • Dolar
    5,6838
  • Euro
    6,3799
  • Altın
    258,2850
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı
Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı
Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
Trabzonspor tarihinin en çok forma satılan günü Trabzonspor tarihinin en çok forma satılan günü
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş: Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş: Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi
Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor
Fenerbahçe'de Avusturya kampı başladı! Sarı Lacivertliler ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe'de Avusturya kampı başladı! Sarı Lacivertliler ilk antrenmanını gerçekleştirdi
BAE'den sonra Yemen'i nasıl bir süreç bekliyor? BAE'den sonra Yemen'i nasıl bir süreç bekliyor?
Türkiye'den AB'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı: Karşı adımlar atarız Türkiye'den AB'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı: Karşı adımlar atarız
Dün Bingöl'de öldürülen teröristlerden 2'sinin arananlar listesinde olduğu tespit edildi Dün Bingöl'de öldürülen teröristlerden 2'sinin arananlar listesinde olduğu tespit edildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı Balıkesir Ayvalık açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
UAEA Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti UAEA Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti
Galatasaray'ın 11 Ağustos'ta karşılaşacağı Fiorentina'da Fatih Terim sevinci Galatasaray'ın 11 Ağustos'ta karşılaşacağı Fiorentina'da Fatih Terim sevinci
İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'dan Boateng harekatı Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'dan Boateng harekatı
Galatasaray'a yeni transfer Şener Özbayraklı'dan kötü haber Galatasaray'a yeni transfer Şener Özbayraklı'dan kötü haber
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Otobüs firmalarına ek sefer izni Otobüs firmalarına ek sefer izni
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz' 'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı
Emekliye 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26:30 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27:22

BAE'den sonra Yemen'i nasıl bir süreç bekliyor?

Yemen'de Husilere karşı koalisyonda yer alarak bu ülkedeki nüfuzunu güçlendiren BAE'nin, askeri güçlerinin bir kısmını çekme yönünde aldığı kararın savaşın gidişatını nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin meşru yönetime destek amacıyla 5 yıl önce başlattığı savaşta siyasi çözüm umutları tükenirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki askeri varlığının bir kısmını çekmeye başlaması, Yemen'i bundan sonra nasıl bir sürecin beklediği sorusunu gündeme getirdi.

Yemen halkına yeniden umudu getirme iddiasıyla 2015'te önce "Kararlılık Fırtınası", ardından "Umuda Dönüş" operasyonlarını başlatan Suudi Arabistan, geçen süre zarfında var olan "umutları" da suya düşürdü.

İran destekli Husilere karşı savaşın en fazla birkaç hafta içinde sona ereceğini düşünen Suudi Arabistan'ın bu öngörüsü belki de BAE'nin bu koalisyona girmesindeki en temel sebeplerden biriydi. Ancak geçen sürede Abu Dabi yönetimi, savaşın askeri olarak kazanılamayacağını ve barışın sadece diplomatik yollarla tesis edileceğini anladı.

Uluslararası haber ajanslarının BAE'li kaynaklara dayandırarak verdiği haberler de BAE'nin Yemen'den kısmi olarak çekilmesi ve kalan güçlerini de yeniden konumlandırmasının "askeri güç" stratejisinden "önce barış" stratejisine geçtiğini açıkça ortaya koydu.

BAE, bu 5 yıl içinde silahlandırma ve eğitim işlerini kendisinin üstlendiği yaklaşık 90 bin Yemenli milis müttefik güç oluşturdu. Yarı nizami bu güçler, BAE'nin Yemen'de özellikle de Aden Limanı'ndaki nüfuzunun devam etmesini ve çıkarlarının korunmasını sağlayabilir.

BAE'nin kademeli olarak gerileyen rolü

Savaşın başladığı ilk aylarda BAE, koalisyon bünyesinde etkili ve önemli bir rol oynamış olsa da bu rol daha sonra radikal İslami örgütler ve Husilere karşı oluşturulan yarı nizami "paralel" güçler lehine geriledi.

Arap koalisyonu içindeki en önemli müttefik konumunda bulunan, hatta Suudi Arabistan'la komuta koltuğunu paylaşan BAE'nin Yemen'den kısmi olarak çekilme niyeti içine girmesi, Riyad yönetiminin Yemen dosyası ve İran ile ABD arasında bölgede yaşanan gerilim başta olmak üzere izlediği politikadan farklı bir politika izlediğini gösteriyor.

BAE'nin Suudi Arabistan'ın politikalarından uzaklaştığı yönündeki ilk emareler, ülkenin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında 12 Mayıs'ta Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisinin sabotaja uğramasıyla görülmeye başladı. Bu saldırılar sonrasında Suud yönetiminin İran'a karşı tansiyonu yükseltme politikasına karşı BAE, bu saldırıların ya da haziran ayında Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının sorumluluğunu İran'a yüklemekten kaçındı.

BAE'yi Yemen'den çekilmeye iten nedenler

Gerek Arap koalisyonu gerekse Riyad ve Abu Dabi yönetimlerinden resmi açıklama yapılmamış olsa da basında, BAE'nin Yemen'deki askeri varlığını azaltma kararı aldığı ve kalanları da yarı nizami güçler ve Güney Geçiş Konseyi aracılığıyla nüfuzunu kullandığı geçici başkent Aden'e yakın yerlerde yeniden konumlandırdığı haberleri yer aldı.

Bazı gözlemciler, BAE'nin kısmi çekilmesinin, daha fazla askeri ve maddi kayıp vermemek ve uluslararası camia tarafından Arap koalisyonunun ortağı olarak Yemen'de yaşanan insani dramın müsebbibi olarak gösterilmekten kurtulmak adına savaştan tamamen çekilmesinin ön hazırlığı olabileceğini öne sürüyor.

Tüm bu etmenlere ek olarak BAE, Husilerin Suudi Arabistan'da bir yıldan kısa sürede 200'ü aşkın hedefe balistik füzeyle saldırı düzenlemesinin ardından "Abu Dabi ve Dubai'nin de bu tür saldırılara maruz kalabileceği" yönündeki tehditlerine boyun eğmiş olabilir. Basında yer alan, "Husilerin, Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan'a taşımada başarılı olduğu ve bunu BAE'ye de taşıyabileceği" yönündeki haberlerin BAE'li yetkilileri endişelendirdiği anlaşılıyor.

Yine basında yer alan haberlere göre, BAE Yemen'deki güçlerinin tamamını değil sadece ülkenin batı sahillerindeki El-Huha ve El-Meha limanlarındaki birliklerini çekti ve buraların idaresini Suudi Arabistan güçlerine devretti.

Bu nedenle ister halihazırdaki kısmi çekilme isterse ilerde gerçekleşecek tam çekilme olsun Suudi Arabistan ve Yemen güçleri, Hudeyde kenti ve buradaki limanların kontrolünün sağlanmasında daha büyük bir askeri yük yüklenmiş olacak.

BAE'nin Yemen'deki etkinliği devam edecek

BAE, Kızıldeniz'in batı yakasında yer alan Eritre'deki Asab ve Somaliland'daki Berbere limanlarında kurduğu askeri üslerin yanı sıra doğu yakasında da Yemen'in Berim Adası'ndaki varlığını güçlendirmek suretiyle ülkedeki çıkarlarını korumaya ve koalisyon güçlerine istişare ve istihbarat desteği vermek için askeri varlığını korumaya devam edecek.

Abu Dabi yönetimi, Yemen'de Husilerin konuşlandığı noktalara hava saldırıları düzenlenmesi, istihbarat toplama ve koalisyon güçlerini destekleyecek pek çok milis güç oluşturma konusunda etkin rol oynamıştı. Bu nedenle BAE'nin çekilmesi, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonları olumsuz etkileyecek.

Ancak yine de Suudi Arabistan ile BAE arasındaki ilişkilerde bir gerilim yaşanma ihtimalinin düşük olduğu, hatta Körfez bölgesinde suların ısındığı şu dönemde pek çok konuda iki ülke arasındaki koordinasyonun devam edeceği öngörülüyor.

(AA)

Türkiye'den ABD'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı!
Aranan teröristler listesine iki çizik daha!
İran medyası duyurdu! O ABD'liler idam edilecek!
Yönünü şaşıran AB konu dışı kalacak
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Amerikan gazetesinden flaş iddia! Trump, Erdoğan'a güvence verdi
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
Kurban bereketi! 25 milyar ciro
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
Dünya yıldızını Galatasaray'a bedavaya getiriyor
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti
Dev operasyon! Tam bir ton ele geçirildi
Otoparklar döviz mezarlığı gibi
Dar gelirliye ucuz konut
İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Trump hedefinden şaşmıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ