Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı veriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Keşmir’in özel statüsünü ortadan kaldırarak bölgedeki milyonlarca Müslümanı kuşatma altına alan Hindistan’ı ödüllendiriyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolden dolayı "Zayid Nişanı"nın tevdi edildiğini belirtti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etmişti.

İLK KEZ OLMUYOR



Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimlerin arifesinde BAE tarafından bir kez daha Zayed Nişanı ile ödüllendirilmişti. Verilen poz ve yapılan açıklamalar, seçimlere yönelik imaj çalışması olarak yorumlanmıştı.

Zayed Nişanı’nın takdiminin ardından 4 Nisan 2019’da resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, şu ifadeleri kullanmıştı:



“Hindistan’la, sevgili dostum Narendra Modi’nin sahip olduğu önemli rol ile güçlendirilen tarihi ve kapsamlı stratejik bağlarımız var. İlişkilerimizi ilerilere taşıyan bu çabalarını takdir etmek adına, BAE Devlet Başkanı kendisine Zayed Nişanı’nı takdim etti.”

(AA)