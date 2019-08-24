  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
90+4'te gelen gol ve bir puan! 90+4'te gelen gol ve bir puan!
Filistinlilerden "uluslararası sessizlik İsrail'i cesaretlendiriyor" mesajı Filistinlilerden "uluslararası sessizlik İsrail'i cesaretlendiriyor" mesajı
Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı veriyor Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı veriyor
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
'Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız' 'Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız'
İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı
'Mor koyunlar' yarışmaya hazır 'Mor koyunlar' yarışmaya hazır
ABD'den 'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor' uyarısı ABD'den 'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor' uyarısı
Eşi ve kızını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu Eşi ve kızını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu
Kredi faizleri düştü, başvurular arttı! Konut satışları rakamlarının rekor tazelemesi bekleniyor Kredi faizleri düştü, başvurular arttı! Konut satışları rakamlarının rekor tazelemesi bekleniyor
Başkan Erdoğan: 'Önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız Başkan Erdoğan: 'Önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız
Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
Emine Bulut cinayetinin övülmesine soruşturma Emine Bulut cinayetinin övülmesine soruşturma
Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut’un ailesine taziye telefonu Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut’un ailesine taziye telefonu
Edirne Keşan'da orman yangınına müdahale ediliyor Edirne Keşan'da orman yangınına müdahale ediliyor
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ilk ölüm ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ilk ölüm
Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı
'Balık Pulu' hastaları için müjde! İlaç sıkıntısı yerli üretimle çözülecek 'Balık Pulu' hastaları için müjde! İlaç sıkıntısı yerli üretimle çözülecek
Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı
Johnson'dan Tusk'a "anlaşmasız Brexit" yanıtı Johnson'dan Tusk'a "anlaşmasız Brexit" yanıtı
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ile ilgili net mesaj: Hepsi kapımızda sıraya girecek Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ile ilgili net mesaj: Hepsi kapımızda sıraya girecek
Son Dakika: Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı
Keşan'da orman yangınına müdahale ediliyor Keşan'da orman yangınına müdahale ediliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45:45 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:08:01

Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı veriyor

Keşmir kan ağlarken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir skandala daha imza attı. Alınan bilgilere göre BAE, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Keşmir’in özel statüsünü ortadan kaldırarak bölgedeki milyonlarca Müslümanı kuşatma altına alan Hindistan’ı ödüllendiriyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolden dolayı "Zayid Nişanı"nın tevdi edildiğini belirtti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etmişti.

İLK KEZ OLMUYOR
 
Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimlerin arifesinde BAE tarafından bir kez daha Zayed Nişanı ile ödüllendirilmişti. Verilen poz ve yapılan açıklamalar, seçimlere yönelik imaj çalışması olarak yorumlanmıştı.

Zayed Nişanı’nın takdiminin ardından 4 Nisan 2019’da resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, şu ifadeleri kullanmıştı:
 
“Hindistan’la, sevgili dostum Narendra Modi’nin sahip olduğu önemli rol ile güçlendirilen tarihi ve kapsamlı stratejik bağlarımız var. İlişkilerimizi ilerilere taşıyan bu çabalarını takdir etmek adına, BAE Devlet Başkanı kendisine Zayed Nişanı’nı takdim etti.”

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ