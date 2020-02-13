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13 Şubat 2020 Perşembe 09:35:51 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:58:57

BAE ve Dahlan'a kötü haber! İngiltere, ABD ve Türkiye’de dava açtılar

İngiltere’de bir hukuk firması, Yemen’de suikast ve işkence yapan BAE ile taşeronu Muhammed Dahlan’a İngiltere, ABD ve Türkiye’de davalar açtı.

Mağdur olarak ifade verenlerden biri Al-Islah Partisi’nin Aden’deki binasını hedef alan bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Abdullah Daubalah, diğeri BAE’ye ait merkezde işkence gören A. Nasser Mofgah. Dahlan’ın görevlendirdiği Spear Operasyon Şirketi’nin Yemen’deki 200 faili meçhulden sorumlu olduğu belirtiliyor.  

İngiltere’de bir hukuk firması, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kontrolündeki paralı askerlerin Yemen’de savaş suçu işlediği iddiasıyla aralarında Türkiye’nin de olduğu 3 ülkede şikayette bulunuldu. Stoke White firması, müvekkilleri adına İngiltere’de Londra Polis Teşkilatı Savaş Suçları Birimine, ABD’de Adalet Bakanlığı Savaş Suçları Bölümüne, Türkiye’de ise İstanbul Başsavcılığına başvurdu. Aylar süren çalışmalar neticesinde toplanan ve BM raporlarıyla desteklenen delillere dayanarak yapılan başvuruda, Yemen’de BAE kontrolündeki paralı askerler tarafından işkence ve suikast gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği belirtildi. BAE’nin üst seviyedeki siyasi liderleri ile onların görevlendirdiği paralı askerler, bu suçların baş sorumluları gösterilirken daha birçok kişi hakkında da soruşturma açılması istendi. 

KİRALIK KATİL DAHLAN DA DOSYADA

Sorumlular arasında BAE’nin üst seviyedeki siyasi liderleri ile Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in başdanışmanlarından Muhammed Dahlan da var. Şikayetçilerden Abdullah Suliman Abdullah Daubalah, 2015’de Al-Islah Partisi’nin Aden’deki binasını hedef alan bombalı saldırıdan kıl payı kurtulduğunu belirtirken saldırıyı gerçekleştirenlerin, talimatı BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in başdanışmanlarından olup Türkiye’nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklediği Muhammed Dahlan’dan aldığı kaydedildi. Adel Salem Nasser Mofgah ise Yemen’de haksız yere alıkonulduğu sırada BAE himayesindeki bir merkezde işkenceye maruz kaldığını, aynı yerde başka kişilere de işkence yapıldığını anlattı. 

PARALI ASKERLERİN CİNAYETLERİ

Londra’da düzenlenen toplantıda, Spear Operasyon şirketinin CEO’su Abraham Golan’ın kendilerine bağlı Yemen’deki paralı askerlerin birçok kişiyi öldürdüğünü açıkladığını ve bu şirketin de Muhammed Dahlan tarafından görevlendirildiğine dair deliller bulunduğuna dikkat çekildi. Spear Operasyon şirketinin Yemen’de 200’e yakın faili meçhul cinayetten sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

(Yeni Şafak)

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