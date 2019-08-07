BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı

Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası arenada itibarını kaybeden Bin Selman’ın Başkan Erdoğan’ı hedef almak için harekete geçtiğini belirten MEE, BAE raporunda, “Planın amacı, Erdoğan’a baskı yapmak, onu zayıflatmak, muhalefet tarafından devrileceği umuduyla iç meselelerle meşgul etmek” denildi. Siyasi ve ekonomik krizlerle Başkan Erdoğan’a saldırı zemini hazırlanacağı kaydedilen raporda, “Türkiye’deki Suudi yatırımlarının aşamalı olarak sona erdirilmesi, Türkiye’yi ziyaret eden Suudi turist sayısının aşamalı olarak azalması için baskı yapılacak ve en önemlisi İslam aleminin meselelerinde Türkiye’nin bölgesel rolünü en aza indirgenecek” ifadeleri kullanıldı. Suudilerin geçen hafta Türkiye’den 80 TIR dolusu malzemenin girişini engellediğini hatırlatan raporda ayrıca, “Başkan Erdoğan Kaşıkçı vakasını kullanarak Veliahtı karalama kampanyasında çok ileri gitti” denildi.

(Star Gazetesi)