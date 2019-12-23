İstihbarat yetkilileri uyardı! ToTok isimli programla casusluk yapıyorlar

New York Times’ta (NYT) yer alan habere göre, “arkadaşlar ve aileyle mesajlaşmanın güvenli yolu” olarak lanse edilen uygulama, yüklendiği telefonlardaki verileri toplayarak BAE'nin istihbari amaçları doğrultusunda kullanılıyor.

Mobil mesajlaşma ve mesaj yazılarını renklendirme uygulamasının, kullanıcıların tüm sohbet, ses ve görüntülerinin takibini yaptığını iddia eden NYT, casusluk faaliyetinin arkasında Breej Holding isimli şirket ile Abu Dabi merkezli siber istihbarat ve hack firması DarkMatter'ın bulunduğunu açıkladı.

ToTok, sanal marketlere birkaç ay önce sunulmuş ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından indirilmişti.

Öte yandan App Store ve Google Play, uygulamayı listelerinden kaldırdı. Ancak uygulama, kullanıcıların telefonlarından silinmedikçe çalışmaya devam ediyor.

Breej Holding'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

"Siber silahlarla telefonları hackleme itirafları"

Birleşik Arap Emirlikleri için çalışan eski ABD istihbarat operatörleri, daha önce ileri teknoloji casusluk aracıyla ülkedeki aktivist, diplomat ve yabancı liderlerin iPhone'larını hacklediğini itiraf etmişti.

Karma olarak adlandırılan siber aracın, Körfez ülkesi BEA'de 2016'dan beri yüzlerce hedefin izlenmesini sağladığı, telefonları hacklenen ve izlenen kişiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman ve Müslüman Kardeşler hareketininden isimlerin de olduğu kaydedilmişti.

(TRT Haber, New York Times)