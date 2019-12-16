  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8228
  • Euro
    6,4855
  • Altın
    275,3870
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı
BAE SİHA'ları Libya'da Hava Harp Okulu'nu bombaladı BAE SİHA'ları Libya'da Hava Harp Okulu'nu bombaladı
Hastaneden 15 bin euroluk kafatası delme cihazını çaldılar Hastaneden 15 bin euroluk kafatası delme cihazını çaldılar
ABD, Afganistan'da bulunan askerlerinin üçte birini çekecek ABD, Afganistan'da bulunan askerlerinin üçte birini çekecek
Misrata, Hafter'e karşı seferberlik ilan etti Misrata, Hafter'e karşı seferberlik ilan etti
ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 103 gözaltı İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 103 gözaltı
Endonezya'da korkutan deprem Endonezya'da korkutan deprem
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın yeni film heyacanı İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın yeni film heyacanı
Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman’dan 'Anormal' bir oyun! Şilan Makal, Berk Çanakoğlu ve Erdem Kahraman’dan 'Anormal' bir oyun!
Popçu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira'nın günü Popçu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira'nın günü
Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan Gülnur Tutumoğlu: Tolga Güleç ile arkadaşız Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan Gülnur Tutumoğlu: Tolga Güleç ile arkadaşız
Nebahat Çehre: Türk sineması bitmez Nebahat Çehre: Türk sineması bitmez
Işın Karaca: Orhan Gencebay benim manevi babam Işın Karaca: Orhan Gencebay benim manevi babam
Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid’in mont modasına Bülent Ersoy da uydu Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid’in mont modasına Bülent Ersoy da uydu
Süperstar Ajda Pekkan'dan yılın son konseri Süperstar Ajda Pekkan'dan yılın son konseri
Pelin Karahan'ın hep acelesi var Pelin Karahan'ın hep acelesi var
Funda Arar'dan erken yılbaşı kutlaması Funda Arar'dan erken yılbaşı kutlaması
Nostaljik buluşma   Nostaljik buluşma  
Wesley Sneijder ile model eşi Yolanthe Cabau barıştı Wesley Sneijder ile model eşi Yolanthe Cabau barıştı
'Angelina Jolie fikrimi çaldı' 'Angelina Jolie fikrimi çaldı'
Okulda hücre cezası Okulda hücre cezası
Dünyanın zirvesinde bir Türk şirketi klasını konuşturdu Dünyanın zirvesinde bir Türk şirketi klasını konuşturdu
Ev bastılar, serbest kaldılar Ev bastılar, serbest kaldılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 08:35:40 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 08:37:51

BAE SİHA'ları Libya'da Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Misrata kentinin Trablus'taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek amaçlı seferberlik ilan etmesiyle eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'lar kentteki Hava Harp Okulu'nu vurdu

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecii'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kenti Hava Harp Okulu, BAE'ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından iki kez hedef alındı.

Misrata kentinin Trablus'taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek amaçlı seferberlik ilan etmesiyle eş zamanlı olarak BAE'ye ait SİHA'lar kentteki Hava Harp Okulu'nu vurdu.

Mecii, Hava Harp Okulu'ndaki eski bir mahzenin hedef alındığı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yerden uçaksavarlarla karşılık verilen SİHA'ların uzaklaşmak zorunda kaldığını söyledi.

Hafter'i destekleyen BAE'nin SİHA'lı saldırısının, Misrata kentinin Hafter'e karşı Trablus'un yanında yer alacağına dair seferberlik ilan etmesiyle eşzamanlı olması dikkati çekti.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ