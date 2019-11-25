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25 Kasım 2019 Pazartesi 07:46:46 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 08:03:42

BAE rahat durmuyor! İşte yeni kukla

Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri, destek verdiği Hafter terör örgütü başarısız olunca yeni kukla buldu. Abu Dabi yönetimi hükümeti devirebilirse Libya’nın eski BAE Büyükelçisi Arif Ali Nayed’i ülkenin başına geçirecek. Trump yönetimi de Nayed ile Washington’da gizli görüşme gerçekleştirdi.

Nisan ayında, Libya’da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli darbeci general Halife Hafter ile bir dizi görüşmeler yapan ABD yönetimi, Kuzey Afrika ülkesine ilişkin politikasında değişim işaretleri vermeye devam ediyor. Donald Trump yönetiminden yetkililerin, Libya’nın eski BAE Büyükelçisi Arif Ali Nayed ile Washington’da birçok gizli görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. ABD savunma kaynaklarına yakın Defence One internet sitesinin aktardığı haberde, BAE destekli Nayed’in, Trablus merkezli Ulusla Mutabakat Hükümeti’nin düşürülmesinin ardından, Halife Hafter yerine Libya’nın başına getirilmesi konuşulduğu belirtildi. Halife Hafter’e bağlı terör grupları Nisan ayında Libyanın başkenti Trablus’u ele geçirmeye dönük saldırılara başlamıştı. Aradan geçen 8 ayda Hafter güçleri Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında herhangi bir ilerleme sağlayabilmiş değil.

İLK HEDEFLERİ TRABLUS’U DÜŞÜRMEK

Defence One’un aktardığı bilgilere göre, Trablus merkezli uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, Halife Hafter’in saldırıları sonucu düşmesine paralel, Dubai merkezli Kalam Research & Media’nın kurucusu olan Arif Ali Nayed’in, BAE ve ABD desteğiyle Libya’nın başına geçirilmesi görüşüldü. Arif el-Nayed, daha önce Libya devlet başkanlığına adaylığını ilan etmiş ve Libya’da kabile farklılıklarını ortak bir noktada buluşturacak kişi olduğunu iddia etmişti. BAE destekli Nayed, UMH karşıtlığı ile öne çıkan bir figür.

GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Washington’da görüşmeler yaptığını doğrulayan Nayed, Hafter’in Trablus’u ele geçirilmesinin ardından “Ulusal Geçiş Hükümeti kurulmasına ve 18 ay içinde başkanlık seçimlerinin yapılmasına yönelik planı” ABD’li yetkililere sunduğunu, Defence One’a gönderdiği bir e-posta ile doğruladı. Nayed, birkaç ay önce ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ile de birkaç toplantı yaptığını da aynı e-postada açıkladı.

HAFTER’E ALTERNATİF

Temmuz ayında BAE’nin, darbeci general Hafter yerine Arif Ali Nayed’i hazırladığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Libya merkezli el-Ahrar tv kanalı, Abu Dabi’nin Tobruk Temsilciler Meclisi’ne Nayed’in başbakan olarak atanmasını ve yeni bir kabine kurması talebini ilettiğini iddia etmişti. Abu Dabi’nin Nayed alternatifine yönelmesinde, Hafter’in Trablus’u ele geçirememesinin önemli rol oynadığı aktarılmıştı.

Pompeo Zayed’le görüştü

Libya’ya ilişkin Washington Abu Dabi planının gündeme düşmesine paralel ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile bir araya gelmesi dikkat çekti. Washington’daki bakanlık binasında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bildirildi. Görüşmeye ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Pompeo, Rusya’nın bölgedeki varlığı ve Libya’nın durumunu da görüştüklerini belirterek, ülkede acil bir ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Rusya faktörü rahatsız etti

Hafter’in gözden düşmesinde, Rusya ile son dönemde yakın ilişki geliştirmesinin de rol oynadığı iddia ediliyor. Washington’un, BAE güdümünde bulunan Hafter’in Moskova alternatifine yönelmesinden rahatsızlık duyduğu değerlendirilmekte. Son dönemde Rus paralı askerlerin Hafter güçleriyle beraber Libya’da bulunduğu iddia ediliyordu. İddialar Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin açıklamalarıyla doğrulanmıştı.

(Yeni Şafak)

 

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