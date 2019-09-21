BAE’nin sanal çetesine büyük darbe

merika merkezli sosyal medya şirketi Twitter, dün gerçekleştirdiği bir operasyonla Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin dijital dünyada terör estiren troll ordusuna binlerce hesabı askıya alarak büyük darbe indirdi. Twitter’ın blog sayfasından yapılan açıklamada Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde “kilit rol” oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani’nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter’dan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır merkezli 267 hesabın askıya alındığı belirtildi. Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu. Hesapların platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada 267 hesabın BAE ve Mısır kaynaklı olduğuna dikkat çekildi. Twitter, hesapların, Abu Dabi merkezli bir yazılım şirketi olan DotDev tarafından yönetildiğini de işaret etti. Mısır Giza’da da DotDev’e bağlı bir şirketin bulunduğu biliniyor.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed

4258 HESAP ENGELLENDİ

Twitter ayrıca BAE’den yönetilen 4258 hesaptan oluşan daha geniş bir troll ağını da askıya aldı. Sahte hesaplar ile daha çok Katar ve Yemen’i hedef alan gönderiler paylaştıkları belirtilen hesabın arkasındaki kuruma ilişkin bir açıklama yapılmadı. Söz konusu troll hesaplar, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinin ardından, sosyal medya üzerinden, Türkiye’yi ve Türk medya kuruluşlarını hedef alan yoğun kara propaganda faaliyetlerinde de bulunmuştu. Twitter’ın BAE ve Suud troll ordusunu hedef alan operasyonu, bir başka Amerikan sosyal medya şirketi Facebook’un suudi propagadnası yapan 350 hesabı askıya almasının hemen ardından geldi. Facebook ayrı bir operasyonla, Mısır’da New Waves ve BAE’de Newave adıyla çalışan bir pazarlama şirketine ait 350 hesaplı bir ağın da askıya alındığını açıklamıştı.

(AA)