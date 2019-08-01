Arap ülkelerinin aklı başına geldi: Tahran ilk bizi vurur!

  • Bist 100
    101.954
  • Dolar
    5,5758
  • Euro
    6,1628
  • Altın
    251,8720
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü! Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü!
Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu! Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu!
Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı
Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri!
ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu
James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da
Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da
Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı
Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu
Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş! Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş!
'Organize suçlara' 35 bin operasyon 'Organize suçlara' 35 bin operasyon
THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!
Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi
Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi
BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri
Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor
Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı
Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:38:19 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:47:19

Arap ülkelerinin aklı başına geldi: Tahran ilk bizi vurur!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile İran arasındaki olumlu sinyallerin nedeni ortaya çıktı. İran ile aralarında yaşanan sert politikanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini emirliklerin liderlerine söyleyen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ülkenin dış siyasetine sert eleştiriler yönelterek, "Velev ki ABD İran'ı vurdu. O zaman İran kime saldıracak? İran doğrudan veya Yemen'deki Husiler vasıtasıyla BAE ve Suudi Arabistan'a saldırarak karşılık verecektir. İran ilk bizi vurur. BAE'ye bir roket bile düşse tüm yabancı yatırımcılar ülkeden kaçar. Ülkemizde çalışan Asyalı işçileri bile burada tutamayız." açıklamasında bulundu.

İran'ın 20 Haziran'da ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıklamasının ardından BAE'yi oluşturan emirliklerin liderleri gizli bir toplantı gerçekleştirdi.      

Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da katıldığı toplantıda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ülkenin dış siyasetine sert eleştiriler yönelterek bu politikaların revize edilmesini istedi.      

"DIŞ POLİTİKAMIZI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"

BAE'ye yakın ismini açıklamak istemeyen kaynakların aktardığına göre toplantıda konuşan Al Maktum, "Dış politikamızı toptan gözden geçirmeliyiz. Her gün yüzlerce milyon dolar harcıyoruz. Peki bunun karşılığında ne kazanıyoruz?" diye sordu.      

Al Maktum, ülkenin saldırgan ve müdahaleci dış siyasetinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini, bu siyasetin ülkesine pahalıya mal olmasına rağmen bir getirisinin olmadığını vurguladı.      

"İRAN BİZİ VURURSA TÜM YATIRIMCILAR BAE'DEN KAÇAR"

Bu kadar parayı BAE'nin hiçbir çıkarı olmayan yerlere harcamaya gerek olmadığını ifade eden Al Maktum, şunları kaydetti:      

"Sudan veya Libya’da rejim değişse ya da değişmese bize ne yararı var? ABD'nin İran'ı vurmasına ümit bağlıyorsunuz ama Tahran onların (Amerika'nın) İHA'sını düşürdükten sonra bile (ABD Başkanı Donald) Trump diyalog çağrısı yaptı. Velev ki ABD İran'ı vurdu. O zaman İran kime saldıracak? İran doğrudan veya Yemen'deki Husiler vasıtasıyla BAE ve Suudi Arabistan'a saldırarak karşılık verecektir. BAE'ye bir roket bile düşse tüm yabancı yatırımcılar ülkeden kaçar. Ülkemizde çalışan Asyalı işçileri bile burada tutamayız."      

BAE'nin desteklediği Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bir ilerleme kaydedemediğini de dile getiren Al Maktum, "Yıllardır Hafter için para harcıyoruz. Para harcamayı bırakıp alternatif aramalıyız ve bu alternatif askeri değil siyasi olmalı." diye konuştu.      

 Al Maktum, BAE'nin Yemen'den Libya'ya kadar birçok yerde "boş yere para harcamayı bırakması ve İran'ın ülkesine saldırabileceği riskini de düşünerek izlediği siyasette köklü değişikliklere gitmesi gerektiğini" dile getirdi.       

Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan bu eleştirileri dikkate alarak BAE'nin izlediği dış politikada bazı değişikliklere gitme kararı aldı.      

BAE izlediği dış politika yüzünden sosyal medyada da sert eleştirilere muhatap oluyor. Bölge halklarının nefretini üzerine çeken BAE'nin politika değişikliğine gitmesinin ardında bu gerçeğin de etkili olduğu belirtiliyor.      

Dubai Emiri Al Maktum başından beri BAE'nin izlediği müdahaleci dış politikaya karşı bir isim olarak biliniyor. İran'la önemli ticari bağları bulunan bir bölge olarak bilinen Dubai, yaptırımlara rağmen dünya ile ticaretini sürdürmek isteyen İranlı iş adamlarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir yer olma özelliğini de taşıyor.      

"İRAN'IN SUÇLANMASI İÇİN KESİN KANITLARA İHTİYAÇ VAR" 

Bölgesel meselelerde İran'a karşı Suudi Arabistan'ın safında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'a karşı girişimlerinden geri adım attığı yönünde haberler medyada sıklıkla yer buluyor.      

Bunun ilk işareti, mayıs ayında Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran'ı suçlayan ABD'nin aksine BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın "İran'ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini" söylemesiydi.      

Daha sonra BAE yönetimi, Yemen'de İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğini azaltarak bu ülkedeki askerlerini geri çekeceğini duyurdu.      

Bunun ardından İran ile BAE'den üst düzey güvenlik yetkilileri Tahran'da bir araya gelerek, 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenledi.      

İki ülke arasındaki yakınlaşmanın son işareti ise BAE'den iki bankanın, ABD'nin bankacılık yaptırımlarına rağmen İran'la finansal işlemlere onay vermesi oldu.      

(AA)

AVM'de minik çocuğa korkunç tekme kamerada
Faiz lobisini kızdıracak bir açıklama da o bankadan geldi!
Katilinin videosunu çekti: 'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti...
Erdoğan: TSK en büyük teminatımızdır!
Polisten geri dönüşüm dersi: Attığı buzdolabını tepeye taşıttılar
Görüşmenin perde arkası... Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti?
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına büyük jest
Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gel kendin yap!
Deniz Türüç, Fenerbahçe ile el sıkıştı
Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
ABD ateşle oynuyor! Türkiye olmazsa büyük felaket ve kaos kapıda!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ