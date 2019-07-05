BAE her yerde kaybediyor Planları alt üst oldu

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6108
  • Euro
    6,3222
  • Altın
    255,3033
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray büyük bomba peşinde! Gelirse olay olur Galatasaray büyük bomba peşinde! Gelirse olay olur
Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: İsrail’in çıkarlarına hizmet eden proje asla kabul edilemez Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: İsrail’in çıkarlarına hizmet eden proje asla kabul edilemez
Rusya tek roketle 33 uyduyu uzaya gönderdi Rusya tek roketle 33 uyduyu uzaya gönderdi
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri neler? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri neler?
Korkunç rakam: Ölü sayısı 1000'e yaklaştı Korkunç rakam: Ölü sayısı 1000'e yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı açıklaması Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı açıklaması
Başkan Erdoğan: Aramızdan ayrılanlar oldu ama şimdi tarih oldular Başkan Erdoğan: Aramızdan ayrılanlar oldu ama şimdi tarih oldular
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Geçmişi Olmayan Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Geçmişi Olmayan Adam izle Geçmişi Olmayan Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Geçmişi Olmayan Adam izle
The Network belgeselini 13 ülke daha görecek The Network belgeselini 13 ülke daha görecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum: Tarih oldular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum: Tarih oldular
Gazişehir Gaziantep, Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Gazişehir Gaziantep, Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Payitaht Abdülhamid'de oynayan Türk aktör Alper Atak, Game of Thrones'a seçildi Payitaht Abdülhamid'de oynayan Türk aktör Alper Atak, Game of Thrones'a seçildi
Nando De Colo Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo Fenerbahçe Beko'da
FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 13 ülke daha görecek FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 13 ülke daha görecek
Adana'da soba faciası: Kayınvalidesiyle birlikte yaşamını yitirdi Adana'da soba faciası: Kayınvalidesiyle birlikte yaşamını yitirdi
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu
TUS ek yerleştirme sonuçları! 2019 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama TUS ek yerleştirme sonuçları! 2019 TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama
Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlama hakkında açıklama: Terörle bağlantısı olabilir Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlama hakkında açıklama: Terörle bağlantısı olabilir
Sudan'da 'dönüşümlü başkanlıkta' anlaşıldı Sudan'da 'dönüşümlü başkanlıkta' anlaşıldı
İsrail'in 'ikinci sınıf Yahudileri' Etiyopyalılar İsrail'in 'ikinci sınıf Yahudileri' Etiyopyalılar
Boris Johnson'a 'istihbarat engeli' iddiası Boris Johnson'a 'istihbarat engeli' iddiası
Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler? Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Temmuz 2019 Cuma 13:18:02 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:24:18

BAE her yerde kaybediyor Planları alt üst oldu

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail destekli bölgesel dizayn projesi çöküyor. Başta Libya, Yemen, Sudan’da fiili müdahalelerde bulunan BAE, ağır stratejik darbeler alıyor. Filistin meselesinde de Tel-Aviv’in kuyruğuna takılan Abu Dabi yönetiminin girişimleri tam anlamıyla çuvalladı.

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail destekli bölgesel dizayn projesi çökmenin eşiğinde. Başta Libya olmak üzere Yemen, Sudan gibi ülkelerde fiili müdahalelerde bulunarak, coğrafyayı dizayn amacı güden, Filistin meselesinde de Tel-Aviv’in kuyruğuna takılan Abu Dabi yönetiminin girişimleri başarısızlıkla karşı karşıya. BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in direksiyonunda olduğu yıkım projesi, bölgesel rakip gördüğü Türkiye’yi de PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri üzerinden hedef alma ısrarını sürdürüyor. İşte BAE kaos projesinde domino taşlarının yıkıldığı ülkeler.

LİBYA

Kurduğu askeri üsler ve hava köprüsüyle darbeci General Halife Hafter’in terör örgütüne askeri, ekonomik ve siyasi destek veren BAE yönetimi, son iki ayda ağır stratejik darbe yedi. Hafter’i, Trablus merkezli meşru hükümetin üzerine salan Abu Dabi yönetimi, Uluslararası Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri’nin direnişi ve karşı taarruzu karşısında stratejik Giryan kentini de kaybetti. Giryan’da Hafter güçlerine ABD yapımı füze ve mühimmat verdiği belgelenen BAE yönetimi panikleyerek, Libya’da siyasi uzlaşma çağrısında bulunmaya başladı. Hafter terörünün ana sponsoru BAE yönetimi, terör örgütünün 55 göçmeni katletmesi ile adeta katliamın ana ortağı oldu.

YEMEN

5 yıla yaklaşan Yemen iç savaşında, adeta ülke içinde ayrı bir işgal harekatı yürüten Abu Dabi yönetimi, burada da geri adım atmaya başladı. Kızıldeniz’e hakim Sokotro adasına askeri güç çıkaran BAE, Yemen ordusu ile çatışma noktasına geldi. Stratejik adada yaşayan yerli halk da Abu Dabi’yi işgalci güç ilan ederek, hafta içinde protesto gösterileri düzenledi. Son olarak Yemen’deki yerel kaynaklar BAE’nin bazı askeri kuvvetlerini Marib kentindeki Serava askeri üssünden çektiğini iddia etti. Geçtiğimiz hafta batılı kaynaklar, BAE’nin geçen 3 hafta içinde Yemen’in Aden Körfezi’nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etmişti.

SUDAN

30 yıllık Ömer el-Beşir yönetimini deviren askeri darbenin Suudi Arabistan ile birlikte arkasındaki güç olan BAE, demokrasi nöbeti tutan güçlerin direnişini aşamıyor. Darbeyi gerçekleştiren Askeri Geçiş Konseyi başkanlığına kendi adamları Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ı getiren ve yüzlerce milyon dolarlık maddi yardım sağlayan Abu Dabi yönetimi ülkede kontrolü sağlamakta zorlanıyor. Son olarak general Burhan’a ülkedeki sivil direnişi kırması için katliam emri veren BAE, yüzlerce sivilin ölmesine neden oldu. Buna rağmen, demokratik güçlerin askeri yönetimi sonlandırma iradesini kıramayan BAE yönetiminin bir dizayn projesi daha başarısızlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

FİLİSTİN

Son bir yılda İsrail ile adeta diplomatik hava köprüsü kuran, İsrailli siyasilerin ve istihbaratçıların bölgedeki ilk durağı BAE, Filistin’i yıkım ve ilhak projesi olan sözde “Yüzyılın Anlaşması” projesinin finansörlerinden. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in yönetimindeki projeye Abu Dabi ucu açık destek veriyor. Bu çerçevede Filistin’e ihanetin ekonomik ayağının konuşulduğu Bahreyn’in başkenti Manama’daki çalıştaya da ilk destek veren ülkelerin başında BAE ve Suudi Arabistan geldi. Bu iki Körfez ülkesinin çağrısına rağmen başta Filistin olmak üzere coğu İslam ve Arap ülkesi “ihanet çalıştayına” katılmayı ve sözde “Yüzyılın Anlaşmasını” konuşmayı reddetti.

(Yenişafak)

Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum
FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 13 ülke daha görecek
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması! Doğruladılar
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar
Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu: Ölü ve yaralılar
Manavgat'ta günlerdir suları akmayan halk: Perişan durumdayız
Zarif: Hiçbir şeyden dolayı pişmanlık duymuyoruz
Vatandaş S-400 istiyor mu? İşte anket sonuçları...
S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası
Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu!
Bakan Albayrak:Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil
SIPRI'dan kritik uyarı: ABD'nin tehdidi NATO'yu sarsar
Falçatayla boğazını kesti: Gerekirse idam edileyim
Afganistan'da 5 FETÖ okulu daha devredildi
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
BAE her yerde kaybediyor Planları alt üst oldu
Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu!
Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ