  • Bist 100
    102784
  • Dolar
    5,7000
  • Euro
    6,2539
  • Altın
    276,6340
İstanbul
17 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tam isabet Tam isabet
"Dünya döndükçe, Neşet Ertaş gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir" "Dünya döndükçe, Neşet Ertaş gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz
Putin'den 'Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlattık' açıklaması Putin'den 'Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlattık' açıklaması
BAE: Hedefimiz Mars BAE: Hedefimiz Mars
Martılar saldırdı Martılar saldırdı
Beşiktaş hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor Beşiktaş hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor
Yusuf Fransız kaldı Yusuf Fransız kaldı
Okan Buruk: 'Son dakika golü bizi yıktı' Okan Buruk: 'Son dakika golü bizi yıktı'
Beşiktaş taraftarından yönetim aleyhine tezahürat Beşiktaş taraftarından yönetim aleyhine tezahürat
Pentagon'a 'güvenli bölge' soruları... İşte cevapları Pentagon'a 'güvenli bölge' soruları... İşte cevapları
Bakan Akar, Esper ile "Güvenli Bölge"yi görüştü Bakan Akar, Esper ile "Güvenli Bölge"yi görüştü
Abdullah Avcı'dan taraftarlara tepki geldi Abdullah Avcı'dan taraftarlara tepki geldi
Şehitlerimize hakaret etmişti! Evinden aldılar... Şehitlerimize hakaret etmişti! Evinden aldılar...
Rum yönetiminde 'Yavuz' korkusu! Rum yönetiminde 'Yavuz' korkusu!
Beşiktaş Wolves karşısında rotasyona gitti Beşiktaş Wolves karşısında rotasyona gitti
ABD'nin Avrupa Komutanından F-35 krizine ilişkin Türkiye açıklaması ABD'nin Avrupa Komutanından F-35 krizine ilişkin Türkiye açıklaması
İstanbul'da sıcaklıklar düşecek İstanbul'da sıcaklıklar düşecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü
Anayasa Mahkemesinin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı Anayasa Mahkemesinin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı
NATO, Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığından endişeli NATO, Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığından endişeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız
İngiliz tur operatörü Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı İngiliz tur operatörü Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı
Isaac Promise hayatını kaybetti Isaac Promise hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 23:26:26 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:37:09

BAE: Hedefimiz Mars

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, astronotlarının hedefinin Mars’a uçuş olduğunu belirtti.

Muhammed bin Zayed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hazzaa El Mansuri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı başarılı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde Dünya’ya geri döndüğü için Allah’a şükürler olsun. Tüm BAE sakinlerini bu tarihin başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Zayed’in oğulları Mars’a ulaşma hedefimizi yerine getirmeye kararlı” diye yazdı.

​BAE Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Belhoul, Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir astronot daha göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevlerini tamamlayan BAE’nin ilk astronotu Hazzaa El Mansuri, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u taşıyan Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yapmıştı.

(Sputnik)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ