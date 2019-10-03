BAE: Hedefimiz Mars

Muhammed bin Zayed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hazzaa El Mansuri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı başarılı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde Dünya’ya geri döndüğü için Allah’a şükürler olsun. Tüm BAE sakinlerini bu tarihin başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Zayed’in oğulları Mars’a ulaşma hedefimizi yerine getirmeye kararlı” diye yazdı.

​BAE Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Belhoul, Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir astronot daha göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevlerini tamamlayan BAE’nin ilk astronotu Hazzaa El Mansuri, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u taşıyan Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yapmıştı.

(Sputnik)