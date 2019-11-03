Babasının oğlu

58 GOL, 18 ASİST

Juventus U-9 takımında forma giyen 9 yaşındaki Ronaldo Jr, forma giydiği 28 resmi maçta, 58 gol atıp 18 de asist yaparak takımını tek başına sırtladı. Babası ise Juventus forması altında şimdiye dek çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı. Oğlunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, “Benden daha iyi olacağını söylüyor ancak bu biraz zor” dedi.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 9 yaşındakioğlu, U-9 takımında attığı 58 golle babasına fark attı.