Babasının mezar taşı ayaklar altında
Kazakistan’daki bir AVM, mezar taşlarından aldığı resimleri yer döşemesinde kullandı. Skandal olay, ölenlerden birinin kızının fark etmesiyle ortaya çıktı.
AVM YÖNETİMİNE DAVA AÇTI
Doğu Kazakistan Bölgesi’nin Ust-Kamenogorsk kentinde, Natalya Andreeva isimli genç kadın, alışveriş yapmak için gittiği AVM’nin zemin döşemesinde, 15 yıl önce ölen babasının mezar taşındaki portresini görünce hayatının şokunu yaşadı. 2014’te babasının mezar taşının yenilendiğini belirten genç kadın, “Restorasyon sonrası eski mezar taşının yok edildiğini söylemişlerdi. Şimdi yerde onu görmek korkunç” dedi. Genç kadının şikayeti üzerine AVM yönetimine ‘vandalizm’ suçlamasıyla dava açıldı. Yönetim ise müteahhit şirketini sorumlu tutuyor.
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