Babasının izinde
Otomobil yarışlarının efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick, kariyerindeki ilk F2 galibiyetini alarak birinci oldu.
ADIM ADIM F1'E GİDİYOR
2013 yılında Fransız Alpleri’nde geçirdiği kaza sonrasında bitkisel hayata giren Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in oğlu, babasının izinden gidiyor. 20 yaşındaki Mick Schumacher, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde, Formula 2'deki ilk birinciliğine ulaştı. 28 tur üzerinden yapılan mücadelede, 43:59.841'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü. Küçük Schumi, geçen sezon, Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını zirvede tamamlamıştı.
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