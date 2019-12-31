Babası bin pişman

‘KÖTÜ BİR FİKİRDİ’

Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde dünya liderlerine gösterdiği tepkiyle ünlenen çevre aktivisti Greta Thunberg'in babası Svante Thunberg, kızına gösterilen nefretin kendisini endişelendirdiğini söyledi. İngiltere’de katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Svante, “Mücadelesine her zaman destek oldum. Bunu, o mutlu hissetsin diye yaptım. ABD’deki iklim zirvesine gitmek için yaptığı yat yolculuğunda dahi onun yanındaydım. Ancak Greta'nın çevre aktivistlerinin lideri olması kötü bir fikirdi” diye konuştu.