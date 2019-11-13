Azil Soruşturmasının halka açık ilk oturumu başladı

Azil soruşturmasında halka açık oturumun açılış konuşmasını İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Schiff yaptı. Schiff, konuşmasında daha önceki kapalı oturumlarda ifadelerine başvurulan yönetim yetkililerinin açıklamalarından alıntılar yaptı.

İstihbarat Komisyonu Başkanı, Başkan Trump’ın 25 Temmuz'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile konuşmasının dökümünden önemli alıntılar okudu.

Daha sonra Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Devin Nunes konuştu. Nunes Demokratlar'a yüklendi ve Demokratlar'ı karalama kampanyası yapmakla suçladı.

Azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın Temmuz ayında Ukrayna Cumhurbaşkanıyla yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardımı 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden ve oğlunun Kiev tarafından soruşturulması koşuluna bağladığı iddiaları ele alınıyor.

Soruşturmaya yetkililerin Ukrayna’ya askeri yardımın Trump’ın Biden’ın soruşturulması koşuluna ne kadar güçlü şekilde bağladığı konusundaki görüşleri yön verecek. Bunların azil gerektiren suçlar olup-olmadığının yanıtı aranacak.

İlk oturumun ilk tanıkları, ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı William Taylor’un ve diplomat George Kent.

Kapalı kapılar ardındaki ifadesinde Taylor, Trump’ın milyonlarca dolarlık Ukrayna yardımını “soruşturmaların” yapılmasını istediği için askıya almasının ardından istifa etme tehdidinde bulunduğunu kaydetmişti.

Taylor başka bir diplomata attığı yazılı mesajda “güvenlik desteğini siyasi kampanya nedeniyle askıya almak delilik” demişti.

Kent ise kapalı kapılar ardındaki ilk ifadesinde Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin yalan kampanyalarıyla Ukrayna politikasını zehirlediği konusunda kaygısını dile getirdiğini, ancak üstleri tarafından dikkat çekmemesi konusunda uyarıldığını aktardı.

Daha sonra oturumdaki diğer üyelerin her birinin tanıklara soru sormak için beşer dakika zamanı olacak, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler birbirlerinin ardı sıra bu zamanlarını kullanacak.

Ayrıca oturumda özellikle Demokratlar’ın ilgili deşifreler, yazılı mesajlar ve haber makaleleri ile sosyal medya iletilerini de okuması bekleniyor.

İlk oturumun akşamüstü 16:30’da sona ermesi bekleniyor. Azil soruşturmasıyla ilgili bilinmesi gereken unsur, bunun bir yargılama olmadığı. Ancak Temsilciler Meclisi’nin azli onaylaması halinde Senato’da yargılama süreci başlayacak.

Kongre Amerikan tarihinde yalnızca dördüncü kez görevi başındaki bir ABD Başkanı için azil soruşturması başlatmış oldu. Bunlardan ilki 1868’de Andrew Johnsnon’u ikincisiyse bundan 130 yıl sonra Bill Clinton’u hedef aldı. Ancak her ikisi de Senato tarafından aklandı.

Hakkında azil soruşturması başlatılan eski Başkanlardan Richard Nixon ise 1974’te Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon’un azline kesin gözüyle bakılıyordu.

AA