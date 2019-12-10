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10 Aralık 2019 Salı 08:01:06 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 08:04:00

Azil soruşturması sürerken Trump ile Rusya arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturması devam ederken Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Washington'da bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi. 

ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesine göndermişti.

Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapacağını açıklamıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERE MÜDAHALESİ

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan ve Demokrat aday Hillary Clinton'a karşı Cumhuriyetçi Trump'ın kazandığı başkanlık seçimleri, daha Trump Oval Ofis'teki koltuğuna oturmadan tartışmalara neden olmuştu.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla seçimlere müdahale ettiği ve seçim sonuçlarını Trump lehine etkilediği iddiası, seçimden hemen sonra hem Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hem de Kongredeki ilgili komiteler aracılığıyla soruşturulmaya başlanmıştı. 

Özel Yetkili Savcı Mueller, yürüttüğü Rusya soruşturmasının sonucunda ABD Başkanı Trump'ın veya seçim kampanya ekibinin Rusya ile gizli iş birliğine girdiği yönünde bir sonuca ulaşmadığını açıklamıştı.

(AA)

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