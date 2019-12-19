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19 Aralık 2019 Perşembe 22:40:28 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 22:51:00

Azil maddeleri ABD'yi ikiye böldü! Gerginlik artıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de Trump'a yönelik azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasına rağmen Senato'ya gönderilmemesi siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

Temsilciler Meclisinin, dün gece yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddelerinin onaylanmasına rağmen, dava taslağının hala Senato'ya gönderilmemiş olması ülkedeki siyasetçiler arasında gerginlik yarattı.

"PELOSİ KORKUYOR"

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki azil maddelerinin tek bir Cumhuriyetçi vekilin desteği olmaksızın onaylandığını belirterek, "Demokratlar Amerikan tarihindeki en büyük cadı avına devam ediyor. Şimdi de Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermiyor ama artık bu dava Senato'nun." ifadesini kullandı.

Daha sonraki bir paylaşımında ise Demokratların ABD için kötü olduğunu savunan Trump, "(Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, kendi sahte azil tezgahına o kadar acıyor ki bu davayı Senato'ya sunmaya korkuyor. Çünkü Senato (yargılama için) bir tarih belirleyip, tüm bu sahtekarlığı ait olduğu yere gönderir." değerlendirmesinde bulundu.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yaptığı açıklamada, Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in azil maddelerini iletmemesinin kendisinin dışında gelişen bir durum olduğunu belirtti. McConnell, "Senato'da kurulacak bir mahkemeden endişeli değilim. Pelosi, davasının zayıf olduğunu düşünüyor ve bunu Senato'ya göndermiyorsa beni şu çalılıklara atın." dedi.

Azil soruşturması kapsamındaki iddiaların oldukça zayıf olduğunu savunan McConnell, "Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi, bu azil sürecini parti eksenli bir kinden dolayı yürüttü." değerlendirmesinde bulundu.

"ADİL YARGILAMA İSTİYORUZ"

Senato Azınlık Lideri Schumer ise yaptığı açıklamada, McConnel'in kendilerinin tanık talebini reddettiğini anımsatarak, "Pelosi ve ben tek bir şey istiyoruz o da adil yargılama. Benim kafamdaki adil yargılamada tanıklar ve dokümanlar vardır. Bunlar olmadan mahkeme olmaz." dedi.
Pelosi de yaptığı açıklamada, Senato'daki yargı prosedürlerini görmeden dava dosyalarını sunmayacaklarını belirterek, "Bizim için bundan sonra yapılacak şey, Senato'daki süreci görmek olacak." diye konuştu.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.  Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

AA

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