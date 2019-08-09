Azez'de terör operasyonu! İlçeyi kana bulamak isteyen 5 kişi yakalandı

Suriye'de Azez Emniyet Müdürlüğü, ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı.

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Azez otogarında 23 Haziran'da üstlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 YPG/PKK'lı teröristi gözaltına aldı.

Teröristlerin Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla yakalandığı öğrenildi.

5 terörist, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi.

SURİYE'DE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA 5 TERÖRİST YAKALANDI



Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmaması halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AA)