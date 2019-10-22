22 Ekim 2019 Salı 14:22:46 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 14:24:25
Azez'de bomba yüklü araç patladı
Suriye’nin Azez kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Azez'de bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre, patlama terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildi. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
(İHA)
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