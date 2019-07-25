25 Temmuz 2019 Perşembe 10:00:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:02:35
Azerbaycan'da savaş uçağı düştü
Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanıp dün akşam saat 22.00'da radardan kaybolan MiG-29'un Hazar Denizi'ne çakıldığı tahmin ediliyor.
Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.
Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
(AA)
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