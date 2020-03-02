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02 Mart 2020 Pazartesi 16:23:43 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:31:32

Azerbaycanda koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi

Azerbaycan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi

Azerbaycan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.  Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek,  bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

DHA

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