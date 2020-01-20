Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

  • Bist 100
    122746
  • Dolar
    5,9155
  • Euro
    6,5597
  • Altın
    296,1530
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Trabzonspor ara vermedi Trabzonspor ara vermedi
Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni
Bakan Albayrak: Kur, dış politik risklerden minimum etkilenecek Bakan Albayrak: Kur, dış politik risklerden minimum etkilenecek
Bize böylesi lazım: Fabrika çatısına kuran iş insanı, ayda 100 bin TL kazanıyor Bize böylesi lazım: Fabrika çatısına kuran iş insanı, ayda 100 bin TL kazanıyor
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler
Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia! Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia!
FETÖ'nün futbol davasında karar! FETÖ'nün futbol davasında karar!
ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'a talip oldu! ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'a talip oldu!
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler
Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında?
Hedef güreşte yine tarih yazmak Hedef güreşte yine tarih yazmak
İran: ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur İran: ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur
2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin 2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin
Norveç ekibi Valerenga KKTC'de kampa girdi Norveç ekibi Valerenga KKTC'de kampa girdi
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: AB'nin Filistin'i devlet olarak tanıması gerekiyor Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: AB'nin Filistin'i devlet olarak tanıması gerekiyor
Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı
Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor
Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı
Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali
Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci İzmir'de yakalandı Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci İzmir'de yakalandı
Davos Zirvesi yarın başlıyor Davos Zirvesi yarın başlıyor
Bakan Albayrak'ın avukatı Özel'den Cumhuriyet gazetesinin haberine sert tepki Bakan Albayrak'ın avukatı Özel'den Cumhuriyet gazetesinin haberine sert tepki

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:15:38 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:16:31

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşurken, mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dua edildi. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de devlet erkanıyla buradaki törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ayrıca, yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler de korna çaldı.

"Kanlı Ocak" 

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hiyabanı'na defnedildi. 

Azerbaycanlılar 30 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.  

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ