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09 Şubat 2020 Pazar 11:28:15 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 11:30:39

Azerbaycan YSK Başkanı Akkaya: Herhangi bir sorun görmedik. Her şey mükemmel gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Azerbaycan'da yapılan olağanüstü parlamento seçiminde herhangi bir sorun görmediklerini, her şeyin mükemmel gittiğini söyledi.

Akkaya, Azerbaycan'da yapılan olağanüstü milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Akkaya, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu.

İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Akkaya, Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonunun daveti üzerine Bakü'de bulunduğunu belirtti.

Akkaya, "Şu ana kadar herhangi bir sorun görmedik. Her şey mükemmel gidiyor. Seçimin demokrasi şöleni içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Azerbaycan demokrasisine başarılı bir sonuç doğurmasını istiyoruz. Azerbaycan halkına da hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz." dedi.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor. 

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime 19 siyasi parti katılıyor. 125 sandalyelik meclis için yarışan bin 315 adayın yüzde 83'ü seçime bağımsız olarak giriyor.

Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. 

AA

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