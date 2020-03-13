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13 Mart 2020 Cuma 21:53:26 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:58:13

Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı

Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle ilgili oluşabilecek tehlike yüzünden Gürcistan ile Azerbaycan’ın ortak kararı ile sınır kapılarını 14 Mart itibariyle 10 gün süreyle kapatma kararı alındığı belirtildi. Azerbaycan'da bulunan Gürcistan vatandaşları ile Gürcistan’da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.

AZERBAYCAN'DA TOPLU ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Azerbaycan'da, yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

İHA

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