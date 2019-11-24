24 Kasım 2019 Pazar 16:19:03 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 16:57:15
Azerbaycan İranlı 10 mahkumu iade etti
İran Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Azerbaycan'da tutuklanan 10 İranlı mahkumun ülkelerine teslim edildiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Abbasi, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak yollarla giriş yapma suçundan Azerbaycan'da tutuklu bulunan 10 İranlı mahkum, ülkemize teslim edildi." dedi.
Mahkumların kalan ceza günlerini İran hapishanelerinde geçireceğini ifade eden Mahmud, ülke vatandaşlarını yurt dışında da kanunlara uymaları konusunda uyardı.
AA
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