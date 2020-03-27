Azerbaycan’da 43 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada 43 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirilirken, tedavi altına alınan hastalardan 6 kişinin durumunun kritik olduğu diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Azerbaycan'da tedavisi devam eden mevcut koronavirüs vaka sayısı 43 kişi artarak 147’ye yükselirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Azerbaycan’da 3 binden fazla kişi kontrol amacı ile karantinada tutuluyor.

İHA