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18 Mart 2020 Çarşamba 14:24:11 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:29:13

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan çok çarpıcı koronavirüs çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, tüm yurttaşlarına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sivil sorumluluk sergileme çağrısında bulunarak, "Bilge halkımızın en güzel nitelikleri olan cömertlik, şefkat ve merhamet, inanç ve sevgi sayesinde hep birlikte bu ciddi sorunla başa çıkabileceğimize inanıyorum. Biz birbirimizden farklıyız fakat evimiz bir. Başkasının derdi diye bir şey yok. Acı ve ıstırap sınır tanımıyor. Aşı keşfedildikten sonra virüse karşı bağışıklık kazanılacak. Kayıtsızlığa karşı bağışıklığı ise herkes kendi oluşturmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, kendi internet sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada, dünyanın küresel bir zorlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kovid-19'un artık dünyanın 167 ülkesinde görüldüğünü hatırlatan Aliyeva, "Dünyanın böyle bir riske hazır olmadığı inkar edilemez bir gerçektir. Milyarlarla ifade edilen sağlık bütçesi rakamlarına sahip, muazzam bilimsel ve entelektüel potansiyelle gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler bile salgının yayılmasını engelleyemedi" dedi.

"ACI VE ISTIRAP SINIR TANIMIYOR"

Aliyeva, salgının önlenmesi için dünyada daha önce görülmemiş tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, "Ortak çabalarımızın sonuç vereceğine inanıyorum ve umuyorum. İnsanlık bu zorlukla baş edebilecek ve daha da güçlenecektir. Ayrıca basit gerçekleri düşüneceğimizi ve onları yeniden anlamaya çalışacağımızı umuyorum. Biz birbirimizden farklıyız fakat evimiz bir. Başkasının derdi diye bir şey yok. Acı ve ıstırap sınır tanımıyor. Aşı keşfedildikten sonra virüse karşı bağışıklık kazanılacak. Kayıtsızlığa karşı bağışıklığı ise herkes kendi oluşturmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İHMAL KABUL EDİLEMEZ"

Azerbaycan'da ilgili tüm kurumların Kovid-19'un yaygınlaşmasını önlemek için seferber edildiğini bildiren Aliyeva, şunları belirtti: "Hepinizden yaşlıları korumanızı rica ediyorum. Enfekte kişilerin büyük çoğunluğu hastalığı hafif şekilde geçiriyor ve iyileşiyor. Yaşlı neslin temsilcileri, kronik hastalıklardan muzdarip olanlar ve bağışıklığı zayıf olanlar ise risk grubu kapsamındadır. Biz Azerbaycanlılar her zaman büyüklerimize özel saygı gösteriyoruz ve onları hassasiyetle koruyoruz. Eminim bu durumda daha dikkatli olacağız. Bugün ihmal kabul edilemez."

Aliyeva, sağlık personeline fedakar çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Bilge halkımızın en güzel nitelikleri olan cömertlik, şefkat ve merhamet, inanç ve sevgi sayesinde hep birlikte bu ciddi sorunla başa çıkabileceğimize inanıyorum. Yüce Tanrı bu zor günde herkesin yardımcısı olsun!" ifadelerini kullandı.

(AA)

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