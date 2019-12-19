"Ayrımcı" adisyon nedeniyle restorana tepki: Masa 1'deki şişkoya ekstra bir krep daha

  • Bist 100
    111149
  • Dolar
    5,9084
  • Euro
    6,5814
  • Altın
    280,3060
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak
Diyarbakır Sur'a ziyaretçi akını! Diyarbakır Sur'a ziyaretçi akını!
NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu! NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!
Galatasaray: Nzonzi'yi alın, Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin Galatasaray: Nzonzi'yi alın, Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin
Aydın TOKİ Evleri 2020 başvuru şartları neler? Aydın TOKİ Evleri 2020 hangi ilçelerde yapılacak? Aydın TOKİ Evleri 2020 başvuru şartları neler? Aydın TOKİ Evleri 2020 hangi ilçelerde yapılacak?
Trump, ABD Temsilciler Meclisi ile alay etti: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum Trump, ABD Temsilciler Meclisi ile alay etti: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum
Tuzlaspor Teknik Direktörü Kılıç: Hala şoktayım Tuzlaspor Teknik Direktörü Kılıç: Hala şoktayım
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya'da bir araya geldi Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya'da bir araya geldi
F.Bahçeli yıldız Beşiktaş derbisinde yok! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş derbisinde yok!
Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı
Ev sahipleri dikkat sahtekarlar kol geziyor! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor! Ev sahipleri dikkat sahtekarlar kol geziyor! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor!
Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı
Yargıtay'dan Emsal karar! İşçiye iyi işverene kötü haber! Yargıtay'dan Emsal karar! İşçiye iyi işverene kötü haber!
Trabzon TOKİ 2020 konut başvuruları nasıl yapılır? Trabzon TOKİ 2020 hangi ilçelerde yapılacak? Trabzon TOKİ 2020 konut başvuruları nasıl yapılır? Trabzon TOKİ 2020 hangi ilçelerde yapılacak?
Bülent Serttaş, Dua Lipa'ya özendi! 16 bin TL'lik ceketiyle eleştiri yağmuruna tutuldu Bülent Serttaş, Dua Lipa'ya özendi! 16 bin TL'lik ceketiyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Davalık binlerce araziye ilişkin dikkat çeken teklif: Meclis'e sunuldu Davalık binlerce araziye ilişkin dikkat çeken teklif: Meclis'e sunuldu
F.Bahçe'nin hamlesi Milan'ı karıştırdı! İtalyanlar isyanda! F.Bahçe'nin hamlesi Milan'ı karıştırdı! İtalyanlar isyanda!
Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor
Ünlü isimlerle görme engelli çocukların oynadığı Hababam sınıfı parıltıyla oyunu sahnelendi Ünlü isimlerle görme engelli çocukların oynadığı Hababam sınıfı parıltıyla oyunu sahnelendi
Avustralya'da aşırı sıcaklar: Ateş kullanmadan otomobilin içinde et pişirdi Avustralya'da aşırı sıcaklar: Ateş kullanmadan otomobilin içinde et pişirdi
Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor
Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
NASA haritayı paylaştı! Dünya'nın rengi kırmızıya dönüyor NASA haritayı paylaştı! Dünya'nın rengi kırmızıya dönüyor
İran: Müslüman ülkelerdeki istikrasızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır İran: Müslüman ülkelerdeki istikrasızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 09:15:08 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 09:17:14

"Ayrımcı" adisyon nedeniyle restorana tepki: Masa 1'deki şişkoya ekstra bir krep daha

Belçika'nın Anvers kentinde yeni açılan bir restoran, kasa fişinde yer alan kadın müşteriye yönelik ayrımcı ifadeler nedeniyle yoğun tepki aldı.

Anvers'te yeni açılan Carrousel d'Anvers adlı restoran, "Happy hour" indirimi kapsamında ilk siparişten sonraki kreplerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Bu indirimden yararlanmak isteyen Nadia adlı Belçikalı kadın müşteri, Salı günü öğleden sonra restorana gitti. İki içecek ve bir krep siparişi veren Nadia, daha sonra "yiyebildiğiniz kadar krep bedava" kampanyası kapsamında iki kez daha sipariş verdi.

Nadia ile ilgilenen erkek garson, mutfağa siparişi gönderdiği elektronik cihazda, üçüncü krep siparişinin altına, "Masa 1'deki şişko için ekstra bir krep daha. Gerçekten normal değil" notunu düştü.

Hesabı ödemek için kasaya giden Belçikalı kadın müşteri, adisyon fişinin üzerindeki ifadeler nedeniyle şaşkına döndü. Garsonun, Nadia adlı müşteri hakkındaki notu, olduğu gibi kasa fişine aktarılılmıştı.

"Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım" diyen kadın müşteri, restoranın, "ilk siparişten sonraki krep bedava" konsepti nedeniyle hakarete uğradığını belirterek, kasa fişini sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede yayılan mesaj üzerine, Belçikalı sosyal medya kullanıcıları, "çok çirkin", "inanılmaz" ve "bunu yapanı derhal kovun" diye tepki verdi. Restoran, kilolu bireylere yönelik ayrımcılık yapmakla suçlandı.

Hesabın ödendiği sırada kasada olmadığını söyleyen restoran sahibi Hammoud Imad, olayı daha sonra Nadia'nın annesinden gelen telefonla öğrenmiş. Kadın müşteri ve annesinden özür dileyen Imad, olanları telafi etmek istediğini belirtti.

'Aynı gün işine son verildi'

Restoranı 6 ay önce açtığını söyleyen Imad, "Tüm müşterilerimiz eşit derecede saygı görmeli" dedi. Restoran sahibi, hakaret ve ayrımcılık içeren notu yazan garsonun aynı gün işine son verildiğini vurguladı.

Garsonun, 2 hafta önce işe başladığını anlatan işletmeci Belçika medyasına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çok şaşırdım. Bu sektörde deneyime sahip, samimi, kibar bir garsondu. Bunun kötü bir şaka olduğunu belirterek defalarca özür diledi. Ama iş işten geçti. Tek çözüm, işten çıkarılmasıydı. Sadece Nadia değil ben de onun kurbanı oldum."

Flaman Yiyecek, İçecek ve Eğlence Yerleri Federasyonu'ndan Matthias De Caluwe, Nadia adlı kadına gösterilen tavrı kınadı. Bu davranışı, "kabul edilemez" diye değerlendirilen De Vakuwe, "Konukseverlik, sektörümüzün temelidir. Bu, garsondan mutfağa içsel bir mesaj bile olsa kabul edilemez, doğru değil. Müşteriden ciddi şekilde özür dilenmeli" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ