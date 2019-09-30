Aylan'ın babası mültecileri kurtaracak

YENİDEN OĞLU OLACAK

Ailesiyle birlikte savaştan kaçarak Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan ve kıyıya vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla hafızalara kazınan Suriyeli Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi, İtalyan basınına röportaj verdi. Oğlunun adının Alman kurtarma gemisine verilmesine çok mutlu olduğunu ifade eden Kurdi, “Yeniden evlendim ve bir bebek bekliyoruz. Oğlum doğar doğmaz, ben de gemiye çıkıp sığınmacıları kurtaracağım. Onlara benim alamadığım yardımı vermek istiyorum” dedi.

BAŞKA HAYATLARA DOKUNACAK

Şu an Irak’ın Erbil kentinde yaşayan Abdullah Kurdi, yönettiği bir dernekle sığınmacı kamplarındaki çocuklara yardım etmeye çalıştığını, başka hayatlara dokunmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Aylan Kurdi adı verilen sığınmacı kurtarma gemisi, Alman yardım derneği Sea-Eye'a ait. Geçtiğimiz aylarda faaliyetleri askıya alınan dernek, sığınmacılara yeniden yardım edebilmek için bağış toplamaya devam ediyor.