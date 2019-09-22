22 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 01:49:18
Ay hayali suya düştü! 'Umudumuz kalmadı"
Hindistan’ın, 7 Eylül’de Ay’a inişi sırasında yüzeye 2 km kala sinyali kesilen Vikram isimli uzay aracının 14 günlük (bir Ay günü) çalışma kapasitesi dün sona erdi.
Yetkililer, araçla hiçbir iletişim kurma umutlarının kalmadığını belirterek, “14 gün süren Ay gecesinde, yüzey sıcaklığı eksi 180 dereceye kadar düşüyor ve araç ona göre tasarlanmadı. Çalışması olanaksız. Vikram’ın görev ömrü sona erdi” ifadelerini kullandı.
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