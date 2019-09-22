Ay hayali suya düştü! 'Umudumuz kalmadı"

Yetkililer, araçla hiçbir iletişim kurma umutlarının kalmadığını belirterek, “14 gün süren Ay gecesinde, yüzey sıcaklığı eksi 180 dereceye kadar düşüyor ve araç ona göre tasarlanmadı. Çalışması olanaksız. Vikram’ın görev ömrü sona erdi” ifadelerini kullandı.