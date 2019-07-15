Ay’da su kuyusu
Hindistan’ın gezginci robotik aracı Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak.
“Chandrayaan-2” adlı uzay aracı, ayın karanlık bölgesine inmek için bugün Hindistan’daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracı, eylülde Ay’ın yüzeyine inecek.
MALİYET: 141 MİLYON DOLAR
Proje kapsamında gönderilecek robotik araç Pragyan, karanlık kısmında Ay’ın yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak. Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini söyledi. Bir yıl boyunca devam edecek projenin 141 milyon dolara mal olduğu öğrenildi.
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