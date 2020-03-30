30 Mart 2020 Pazartesi 14:44:59 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 14:45:37
Avusturya'dan çarpıcı koronavirüs kararı! Marketlerde maske takmak artık zorunlu
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, koronavirüs dolayısıyla süpermarketlerde yüz maskesi takılmasını zorunlu hale getirme kararı alındığını duyurdu.
Kurz, "Şu an itibariyle süpermarketler önünde dağıtılacak yüz maskesi kullanılmak zorunda. Bu maskeleri kullanmak zorunlu hale getirildi. Bu maskeler tıbbi seviyenin altında" ifadelerini kullandı.
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