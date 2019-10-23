Avusturya'dan başörtüsüne bir yasak daha
Avusturya, Müslümanlara yönelik yasaklara yenisini ekledi. Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik başörtüsü yasağını, yüzme derslerini de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.
Siyasi partilerin büyük çoğunluğu için seçim kampanyalarında oy toplamanın en kestirme yollarından biri olan Müslümanlara ve İslam dinine saldırmak, Avusturya’da hayatın her alanında kendini göstermeye devam ediyor. Müslümanların değerlerini ve hassasiyetini yok sayarak ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getiren Avusturya, şimdi de bu yasağı yüzme derslerini de kapsayacak şekilde genişletti.
TESETTÜR MAYOSUNU KAPSIYOR
Avusturya Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgede, “Beden eğitimi derslerinde de 10 yaşını doldurmamış öğrencilerin başın tamamını örten dini ve ideolojik kıyafetleri giymeleri yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi. Böylece burkini (tesettür mayosu) olarak adlandırılan kıyafetin de giyilmesi yasaklanmış oldu. Yasağa uymayan çocukların ailelerine 440 euro’ya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası kesilecek.
VAATLER ARASINDA BULUNUYORDU
Ülkede ağustos ayında gerçekleştirilen erken seçimlerde, eski Başbakan Sebastian Kurz zafer kazanmıştı. İslam karşıtı vaatler veren Kurz, halihazırda uygulanan başörtüsü yasağını genişleterek, ortaokullara taşımayı ve öğretmenlerin de başörtüsü takmalarının yasaklanması vaadinde bulunarak, ayrımcı uygulamaların devam edeceğinin sinyalini vermişti.
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