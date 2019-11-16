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16 Kasım 2019 Cumartesi 09:17:59 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:24:29

Avusturya’da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hazreti Muhammed’in aile kurumuna verdiği öneme dikkati çekerek, "Aile, Peygamber Efendimizin ifadeleriyle, kişiliğimizin, inancımızın, hayatımızın şekillendiği bir eğitim yuvasıdır." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Tıraşçı, hafta dolayısıyla Hazreti Muhammed’in farklı özelliklerini ön plana çıkaracak ve toplumda farkındalık oluşturacak konuları ele almaya çalıştıklarını söyledi.

Tıraşçı, Hazreti Muhammed’in insanlığa uyarıcı olarak gönderilen son peygamber olduğunu belirterek, ailesi, eşleri ve çocuklarıyla kurduğu ilişkinin başta Müslümanlar olmak üzere diğer insanlar için de önemli bir örnek teşkil ettiğini anlattı.

Aile kurmanın Allah’ın emri, Hazreti Peygamber’in ise sünneti olduğunu ifade eden Tıraşçı, “Peygamber Efendimiz ‘Nikah kıymak, evlenmek, yuva kurmak, benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirecek olursa o benden değildir.’ buyuruyor. Bu çok önemli bir ikazdır.” diye konuştu.

Tıraşçı, insanların fıtratları gereği aileye ihtiyaç duyduklarını, ailenin kutsal bir müessese olduğunu vurgulayarak, "Aile geniş veya dar diye nitelendirilmeyecek kadar tam ve zengin bir bütünlüktür. Aile, Peygamber Efendimizin ifadeleriyle, kişiliğimizin, inancımızın, hayatımızın şekillendiği bir eğitim yuvasıdır." görüşünü paylaştı. 

Aile içi iletişim önemli 

Ailede eşlerin, kusurlarını kapatma adına bir birinin örtüsü gibi olduklarını, aile içi huzurun doğru iletişimden geçtiğini dile getiren Tıraşçı, küçükten büyüğe kurulan sağlıklı iletişimin, karşılıklı saygı ve muhabbeti artırdığını, saygı ve hoşgörüye dayalı bağların da problemlerin çözülmesinde önemli rol oynadığını aktardı.

Başkonsolos Asip Kaya da Hazreti Muhammed'in yalnız Müslümanlar için değil bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesi olarak gönderildiğine işaret ederek, bu yılki Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında işlenen “Peygamberimiz ve Aile” konusunun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaya, Avrupa’da Türk toplumunun varlığını sürdürmesinde ailenin önemli rol oynadığına değinerek, güçlü bir toplum için güçlü ailelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Bazı terör örgütlerinin barış dini olan İslam’ı yanlış yorumlayıp, kirli emellerine alet ederek hem İslam dinine hem de Müslümanlara ciddi zarar verdiğini, bu durumun Avrupa’da yaşayan Müslümanlara İslamofobi olarak geri döndüğünü kaydeden Kaya, “İslam’ın terör, şiddet ve nefretle yan yana kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu tür girişimleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

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