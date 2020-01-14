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14 Ocak 2020 Salı 08:14:15 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 08:17:18

Avusturya’da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesine taşındı

Avusturya İslam Cemaati, aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Avusturya İslam Cemaati, aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen ve 2019'un eylül ayından itibaren okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vural, "Bugün ilkokullardaki başörtüsü yasağı hakkında Anayasa Mahkemesine şikayet dilekçesi verildi." ifadesini kullandı.

Başörtüsünün Müslüman kadınlara ait dini bir pratik olduğunun dünya genelinde herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Vural, İslam Cemaati olarak kadınların baskıyla örtünmelerine de kesin bir şekilde karşı olduklarını vurguladı.

YASAKLANAN TEK DİNİ SEMBOL BAŞÖRTÜSÜ

Vural, dönemin iktidarı ve eğitim bakanının uyum, eğitim kurumlarının sekülerliği ve cinsiyet eşitliği gibi gerekçelerle yasağı yürürlüğe soktuğunu, ancak aynı gerekçeler doğrultusunda ilkokullarda herhangi bir dine ait sembol ya da kılık kıyafetin yasaklanmadığını, yalnız başörtüsünün hedef alınarak, eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilendiğinin altını çizdi.

İktidarın Müslümanları doğrudan ilgilendiren başörtüsü gibi bir konuda kendileriyle diyalog kurma ihtiyacı duymadan karar aldığını hatırlatan Vural, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten beri Avusturya genelinde yalnız 8 vakanın meydana geldiğini, herhangi bir cezai işlem yapılmadan konunun diyalogla çözüme kavuşturulduğu bilgisini de paylaştı.

Vural, ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasının toplumda bir karşılığının olmadığını, konunun farklı gösterilerek popülist bir seçim vaadini gerçekleştirmek için kötüye kullanıldığını kaydetti.

UYMAYANLARA 400 EURO CEZA

Başörtüsü yasağının temel hak ve özgürlüklere, din ve vicdan özgürlüğüne, yasalar önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Vural, insan haklarını ihlal eden bu yasağın, Avusturya toplumunu güçlendirmeyeceğini ifade etti.

Avusturya'da Mayıs 2019'da meclisten geçen ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı eylül ayından itibaren okullarda uygulanırken, yasaya uymayan çocukların aileleri 440 avro para cezasına çarptırılabiliyor.

(AA)

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