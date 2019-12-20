Avustralya'da sıcaklık rekoru

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Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülke genelinde ortalama sıcaklığın 41,9 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. En sıcak yerleşim yeri 47,7 dereceyle Birdsville oldu. Yetkililer, bunaltıcı sıcakların orman yangınlarının da etkisiyle artacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.