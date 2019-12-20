20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:39:04
Avustralya'da sıcaklık rekoru
Aylardır devam eden orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya, tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor.
DAHA DA ISINACAK
Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülke genelinde ortalama sıcaklığın 41,9 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. En sıcak yerleşim yeri 47,7 dereceyle Birdsville oldu. Yetkililer, bunaltıcı sıcakların orman yangınlarının da etkisiyle artacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT