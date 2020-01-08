Avustralya'da deve katliamı başlıyor: Keskin nişancılar 10 binden fazla deveyi öldürecek

Avustralya'da 10 binden fazla deve, çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürülecek. Keskin nişancılar bugün helikopterlerle Avustralya'ya gitti.

Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin talimatı sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya bugün başlayacak.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

(TRT Haber)