Avustralya’da deve katliamı! 5 bini öldürüldü, hayvanseverler suskun

Avustralya'da binlerce deve katlediliyor ama hayvanseverler suskunluğunu koruyor. Bölgedeki yerel yönetim vahşi katliamı açıkladı.

Yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresinden yapılan açıklamada, Pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğü ve Perşembe günü tamamlandığı belirtildi.

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri ve yabani atları itlaf etme kararı almıştı.

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre APY Yönetim Kurulu üyelerinden Marita Baker, "İnanılmaz bir sıcak altında sıkışıp kalmıştık. Dışarı dahi çıkamıyorduk. Develer her yeri işgal etmişti. Klimalardan dahi su içiyorlardı. Sokaklar develerle dolmuştu. Çocuklarımızın güvenliği için endişeliydik" diye konuştu.