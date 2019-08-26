Avrupa'nın yanı başında 'İskender'li gözdağı! Gizlice savaş pozisyonunda konuşlandırılmasını...

Rusya, ABD'nin INF (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler) anlaşmasından çekilmesine gerekçe olarak gösterdiği İskender füzeleri ile ilgili çalışmalarını artırıyor.



Rus ordusu, 100 personelin katılımıyla Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'da, İskender füzelerinin konuşlandırılmasına yönelik bir tatbikat gerçekleştirdi.



Rus haber ajansı TASS'ın paylaştığı bilgilere göre tatbikatta, düşman saldırı birimlerini ortadan kaldırmak, Baltık filosunun desteğiyle İskender füzeleri araziye gizlice yerleştirilme ve zorlu arazide engelleri aşıp düşmanı bertaraf etmek gibi birçok görev yerine getirilmeye çalışıldı.

Geçtiğimiz günlerde İskender füzesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus uzmanlar, füzenin menzilinin INF için düşürüldüğünü, ancak anlaşma bittiğine göre artırılabileceğini belirtmişti.

AVRUPA SINIRINDA 'İSKENDER'Lİ MESAJ



Kalingard, ABD'nin askeri varlığını son dönemlerde artırdığı Polonya sınırında bulunuyor. Öte yandan NATO - Rus deniz ve hava devriyelerinin sık sık karşı karşıya geldiği Baltık Denizi'nin kıyısında.

Tatbikat'ın İskender füzeleri ile yapılması ise başka bir mesaj içeriyor. ABD, Rusya'nın İskender füzeleriyle INF anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürererek anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

Ayrıca INF'den çekilme tartışmalarının başlamasıyla ABD, Avrupa'ya füze rampalarının yeniden konuşlandırılmasını gündeme getirirken, Rusya'nın komşusu ABD müttefikleri ile ortak tatbikatlar gerçekleştirdi.

INF ANLAŞMASI



ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

ABD ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü ve takip eden yıllarda hazırlanan raporlarda bu ihlallerin sürdüğünü belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını açıkladı.

ABD bugün (2 Ağustos 2019), anlaşmadan resmen çekildiğini duyurdu. Resmi açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ''ABD ile SSCB arasında 8 Aralık 1987'de imzalanan INF anlaşması Washington’un girişimleriyle bugün resmen sona ermiştir.'' ifadelerine yer verildi.

(star.com.tr)