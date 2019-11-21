Avrupa'nın göbeğinde rezillik: 16 yaşındaki gerilla savaşçısı yakalandı

Çocuk, 'gerilla savaşları' için Durham'da tespit ettiği bazı bölgeleri el kitapçığı haline getirdi.

Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada erkek çocuğun kendisini 'doğuştan sadist' olarak tanımladığı belirtildi.

16 yaşındaki neo-Nazi, İngiltere'de 'terör saldırısı hazırlığında olmakla' suçlanan en genç zanlı oldu.

Mahkeme jürisi, yasal gerekçelerle ismi açıklanmayan çocuğu Ekim 2017'de bu yılın Mart ayında terör saldırısı planladığı hükmüne vardı.

Kaynak: BBC Türkçe