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17 Mart 2020 Salı 08:23:02 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:31:59

Avrupalı doktorlardan korkutan açıklama: Hazırlıksız yakalandık, durduramayız

Avrupa Anesteziyoloji Derneği Başkanı Profesör Kai Zacharowski, Avrupa genelinde ülkelerarası koordinasyon eksikliği ve yoğun bakım yatak sayısındaki yetersizliğin, kıtanın koronavirüs salgınıyla mücadeleye çok hazırlıksız yakalandığı anlamına geldiğini belirtti.

ESA ayrıca, İtalya'daki hastanelere dair yayımlanmamış verilere göre, kritik hastaların çoğunluğunu yaşlılar oluştururken, hastaların 5'te birinin 50 yaş altında olduğu ve bunların başka bir sağlık sorununun bulunmadığı uyarısı yaptı.

Profesör Kai Zacharowski şu ifadeleri kullandı:

Birleşik Krallık (BK) dahil Avrupa hükümetleri, bu salgının sağlık hizmetlerinde neden olduğu inanılmaz gerilime karşı birlikte hazırlık yapmadı. Yoğun bakım servislerinde yüksek sayıda hastayı aynı anda tedavi etmemizi sağlayacak yeterli sayıda suni solunum cihazı gibi ihtiyacımız olan her şeye sahip olma noktasında kendi içimizde organize olamadık.

Almanya Frankfurt Üniversitesi Hastanesi'nden profesör Zacharowski, anestezistlerin ve yoğun bakım doktorlarının, kıtayı büyük çapta etkisi altına alan salgını durdurmak için ön cephede mücadele vereceğini ifade etti.

Zacharowski'nin eleştirileri, BK hükümetinin Kovid-19 virüsü nedeniyle ağır zatürre geçiren hastalara destek için gerekli suni solunum cihazı üretimini artırmaya katkıda bulunabilecek mühendislik firmalarına başvuruda bulunduğu sırada geldi.

Zacharowski şunları kaydetti:

Virüsü durduramayız. Yapabileceğimiz tek şey, yoğun bakım gerektiren vakaların zirve noktasını alabildiğine uzatarak, mümkün olduğu kadar çok sayıda ciddi durumdaki hastayı tedavi etmeyi sağlamak olacaktır. Ne yazık ki İtalya deneyiminin gösterdiği üzere, kurtulma olasılığı temelinde kimin tedavi alıp kimin alamayacağına dair çok zor kararların verileceği zamanlar gelecek (...) Son 10 yıldır Avrupa genelinde hastanelerde yoğun bakım dahil yatak sayısını azalttık. Şimdiyse elimizde yeterince yatak olmadığını görüyoruz. Eğer ekipmanları zamanında ayarlayıp dağıtabilseydik, ülkeler İtalya'daki duruma düşmekten belki kurtulabilirdi. Ancak şimdi telaş içinde, Çin'den parça tedarikinde yaşanan sıkıntılar yüzünden şirketlerin üretim için boğuştuğu suni solunum cihazları gibi ekipmanlar için siparişler veriliyor.

Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) verdiği son rakamlara göre BK'da yetişkin yoğun bakım servislerinde sadece 4 binin üzerinde yatak bulunuyor ve bu yatakların günlük kullanım oranı yüzde 83'e varıyor.

Avrupa'nın geri kalanıyla karşılaştırıldığında BK kişi başı en az yoğun bakım yatağı düşen ülke konumunda. İtalya'nın kişi başı yatak sayısıysa BK'nın iki katı. 

ESA eski Başkanı Stefan De Hert, İtalyan doktorlardan edinilen ve yayımlanmayan verilere göre koronavirüs hastalarının büyük çoğunluğu yaşlı olmakla beraber, yoğun bakım gerektiren hastaların 5'te birinin daha genç kişilerden oluştuğunu açıkladı.

De Hert şöyle devam etti: 

Her ne kadar genelde durum yaşlı hastalarda daha ciddi olsa da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının 5'te birini 50 yaşın altında bulunan ve herhangi başka bir sağlık sorunu olmayan kişilerin oluşturduğu görülüyor.

Tüm Kovid-19 hastaları için yaş ortalaması 70. Yoğun bakım gerektiren başlıca risk faktörlerinden biriniyse obezite oluşturuyor.

Son olarak, enfekte kadınlar erkeklere göre daha az semptom geliştiriyor gibi duruyor. Çocukların da önemli klinik sorunlar yaşamadan enfeksiyon geçirdikleri gözlemleniyor. Bu veriler, Çinli meslektaşlarımızın deneyimlerinden öğrendiklerimizle epey benzeşiyor. 

(INDEPENDENT)

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